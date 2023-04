Scandalul cu tentă sexuală de la Curtea de Conturi se mută în instanță – Ce decizie a luat Marian Lupu

22:40

Fostul ministru al Muncii, Marcel Spatari scrie că reforma Inspecției Muncii demarată anul trecut a ajuns la o etapă importantă: campania de angajare. Spatari spune că „partenerii de dezvoltare vor ajuta statul să obțină echipamente moderne pentru Inspecția Muncii, dar resursa cea mai importantă sunt oamenii". „Campania care a început astăzi este probabil cea mai ... Reforma Inspecției Muncii a ajuns la etapa de angajare – Statul speră să atragă personal calificat pentru a combate munca la negru estimată la 15 miliarde de lei.