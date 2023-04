Moldovagaz a achitat integral SA Energocom împrumutul de 1,05 miliarde lei 

13:00

Fotografa Maria Bratan din Ceadîr-Lunga (UTA Găgăuzia) a devenit una dintre cîștigătoarele concursului internațional All About Photo Awards-2023 – The Mind's Eye.Este pentru prima dată cînd Maria Bratan participă la All About Photo Awards.Fotografa a trimis trei fotografii pentru concurs, însă lucrarea intitulată „Trecutul este prezentul Găgăuziei” a fost premiată, transmite diez.md.„[