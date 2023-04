După un val de critici, Curtea Constituțională își descifrează propria hotărâre și spune că nu a legalizat purtarea panglicii negru-oranj – Tănase: E o decizie regretabilă

19:50

Fostul deputat democrat, actualmente consilier în CMC din partea PSDE, unul din parlamentarii traseiști, Victor Mîndru, a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit de îmbogățire ilicită și fals în declarații. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție, cauza penală a fost inițiată în anul 2022, de către Procuratura Anticorupție în baza autosesizării și sesizării Autorității ... Un consilier municipal, ex-deputat, trimis în judecată pentru îmbogățire ilicită și fals în declarații – Ar fi ascuns peste 1,6 milioane de lei