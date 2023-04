Situația de la Air Moldova se complică -Compania riscă să rămână fară Certificatul de Operator Aerian

19:30

Agenția Servicii Publice a pus în circulație noul model de pașaport Noul model de pașaport al cetățeanului Republicii Moldova a fost prezentat, miercuri, de către Agenția Servicii Publice Noul pașaport conține 34 de pagini, se distinge prin 45 de elemente performante de securitate. Schimbările majore au fost operate la cea mai importantă și sensibilă la ... Statul a pus în circulație noul model de pașaport – Ar avea un grad de protecție mai mare