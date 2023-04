Cum va fi vremea de Paște în Moldova? Prognoza meteorologilor

09:40

Bașcanul Găgăuziei Irina Vlah a declarat că nu va participa la Adunarea Națională „Moldova Europeană”, anunțată de Maia Sandu și planificată pentru 21 mai. Potrivit bașcanului, chiar dacă „Găgăuzia, sub mandatul Irinei Vlah este pro-UE” evenimentul de pe 21 mai „nu are nimic comun cu agenda europeană a Moldovei și cu aspirațiile de aderare”. „Nu […] The post „Cred că această lecție a lipsit de la Harvard!” Bașcanul Găgăuziei și-a anunțat decizia cu privire la mitingul din 21 mai appeared first on NewsMaker.