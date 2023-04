Ciucă: Aderarea României la spațiul Schengen va facilita eforturile UE pentru sprijinirea Moldovei

18:30

Vicepreședintele Parlamentului, Mihail Popșoi, a declarat că începerea în acest an a negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeană nu poate fi garantată, dat fiind faptul că această decizie nu depinde doar de autoritățile Republicii Molodova. Potrivit oficialului, demararea negocierilor este o decizie politică, iar aceasta urmează să fie luată de către toate țările membre ale […]