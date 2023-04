NM Espresso: ce așteaptă Sandu de la bașcanul Găgăuziei, vor fi oare salvați socialiștii de Dodon și de Rusia pe și pe cine «a hărțuit» Lupu

09:40

Președinta Maia Sandu a comentat declarațiile de săptămâna trecută ale secretarului general al Președinției Andrei Spînu. Cel din urmă, atunci când a vorbit la subiectul „atacurilor” din ultima perioadă asupra lui, a dat numele a 5 persoane pe care le vrea afară din sistem. Alexandr Esaulenco se regăsea în lista persoanelor enumerate de Spînu. Maia […] The post (VIDEO) Maia Sandu sare în apărarea fostului șef al SIS? Reacția președintei țării la acuzațiile aduse de Andrei Spînu appeared first on NewsMaker.