10:30

Regimul de control comun la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița va fi activat în scurt timp. Acordul a fost aprobat de Camera Deputaților și Senatul României, iar potrivit oficialilor de la Chișinău, regimul „oprire unică" va fi activat până la sărbătorile pascale. Atât șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, cât și europarlamentarul român, Eugen ...