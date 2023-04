Vlad Batrîncea: Trebuie să menținem pacea, neutralitatea și să găsim echilibru în țară, astfel încât să nu fim atrași în anumite scenarii

12:50

Unul dintre cei mai activi vulcani din Rusia – „Şiveluci”, situat în Peninsula Kamceatka a erupt marți dimineață, aruncând un nor imens de cenușă de 20 de kilometri înălţime în atmosferă, ceea ce reprezintă o ameninţare sporită pentru traficul aerian, transmite Reuters. Vulcanul Şiveluci, a erupt imediat după miezul nopții, aruncând un nor de cenușă […] Articolul VIDEO/ Un vulcan din Rusia a erupt, aruncând un nor imens de cenușă. Cod roșu de alertă pentru aviaţie apare prima dată în Vocea Basarabiei.