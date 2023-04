FOTO Dorin Recean, vizită inopinată în orașul Tvardița, grav afectat de deversările ilegale a apelor uzate: Activitatea poluantă va fi întreruptă până la remedierea situației

19:50

Președinta Maia Sandu a anunțat că convoacă Adunarea Națională „Moldova Eurpeană". Evenimentul va avea loc, pe 21 mai, la ora 11:00, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). În cadrul adresării către popor, din 10 aprilie, Maia Sandu a declarat că Adunarea are menirea de a spune lumii că „suntem europeni și asta este calea aleasă […]