Scandal în NBA! Un jucător și-a lovit coechipierul în timpul partidei. Ce a urmat

Subiectul incluziunii sociale și educaționale a persoanelor cu sindromul Down, abordat pe platforma parlamentară La Parlament, a avut loc o masă rotundă cu genericul „Incluziunea socială a persoanelor cu sindrom Down”, organizată de deputata Angela Munteanu-Pojoga, la solicitarea unui grup de mame care au copii cu sindromul Down. Potrivit participanților la eveniment, incluziunea este o problemă națională. Din cei aproximativ 29 000 de nou-născuți în fiecare an, 50 de copii au sindromul Down, ia...