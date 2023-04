Occidentul ar putea decide ”până la vară” să doneze avioane Ucrainei, estimează ministrul danez al Apărării

12:20

După ce am analizat „activitatea profesională” a propagandistului rus Vladlen Tatarski, ucis în explozia din Sankt Petersburg, am vrut să vedem și ce scriu și promovează ceilalți vloggeri cunoscuți ai Kremlinului. Am descoperit o lume macabră, în care ura față de Occident, supunerea față de criminalul Putin și discuțiile despre atacuri nucleare sunt la ordinea zilei. …