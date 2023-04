„Am avut o poziție negativă față de relațiile amoroase și sexuale în colectiv”. Noi detalii despre scandalul de la Curtea de Conturi

18:00

Ministrului afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, și ministrul apărării al Ucrainei, Oleksii Reznikov, pleacă pe 13 aprilie la București pentru a participa la prima Conferință privind Securitatea regiunii Mării Negre sub egida Platformei Internaționale Crimeea, scrie G4media. Evenimentul va fi găzduit de către ministrul Bogdan Aurescu, cu sprijinul ministrului apărării Angel Tîlvăr. În marja […] The post Doi miniștri ucraineni pleacă la București. Vor participa la trilaterala România – Ucraina – Republica Moldova appeared first on NewsMaker.