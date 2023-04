VIDEO Răsturnare de situație: În ajun de 9 mai, panglica Sf. Gheorghe revine. Decizia CC

06:10

NEXTA SUA au avertizat cetăţenii americani să nu călătorească în Rusia, iar purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate de la Casa Albă a subliniat că aceste recomandări se aplică chiar şi jurnaliştilor. Avertismentul vine după ce reporterul Evan Gershkovich de la The Wall Street Journal a fost arestat pentru două luni, joi, sub acuzaţia […] The post John Kirby: Toţi americanii – chiar şi jurnaliştii – ar trebui să părăsească Rusia pentru siguranţa lor first appeared on NEXTA.