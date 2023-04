Maria Zaharova este din nou „îngrijorată” de soarta suveranității Republicii Moldova

14:05

Pași importanți s-au făcut în ultimul an în vederea transpunerii directivelor europene ce țin de monitorizarea calității aerului și politicile de schimbări climatice, dar și altele. „În anul 2023 am reușit să aprobăm legea cu privire la gazele cu efect de seră și acum vom avea o evidență mult mai strictă a monitorizării acestora. Cât privește schimbările climatice, avem de transpus destul de multe directive, se lucrează în acest sens. Republica Moldova și-a luat angajamentul de a contribui alături de statele membre ale comunității europene. Acum lucrăm la sistemul național de monitorizare a activităților care au impact asupra schimbărilor climatice. Includem acum și sistemul aviatic în sistemul de monitorizare și raportare pe emisii. Se lucrează la un proiect de modificare a legii cadru a apelor. Pe domeniul de gestionarea deșeurilor, am reușit să transpunem mai multe documente, directive, tot ce ține de domeniul cadrului general privind gestionarea deșeurilor a fost transpus”. Despre aceasta a raportat Ministra mediului, Iordanca-Rodica Iordanov în cadrul audierilor publice organizate de Comisia politică externă și integrare europeană cu privire la evoluția implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, transmite IPN.