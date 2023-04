Rezultate remarcabile pentru sportivii nisporeneni la Campionatul Moldovei U-17 la Lupte Libere 2023

09:40

Republica Moldova este sub aripa NATO, UE și SUA. O spune deputatul PAS, Oazu Nantoi, după ce ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat că România va oferi o contribuție de 750.000 dolari la Fondul voluntar de consolidare a capacității de apărare a Republicii Moldova. Potrivit reprezentanților guvernării de... The post Deputat PAS: Republica Moldova este sub aripa NATO, UE și SUA appeared first on Portal de știri.