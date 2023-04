Unul dintre cele mai vizitate orașe din lume vrea să limiteze numărul turiștilor: ”Nu consumă nimic, doar se plimbă”

07:50

Autoritățile ruse se pregătesc legislația confiscarea în masă a criptomonedelor. Agențiilor de anchetă ar trebui să li se permită să deschidă "portofele" sau conturi pentru a confisca criptomonedele, a declarat Madina Dolgiyeva, reprezentant al Departamentului principal de procedură penală al Procuraturii Generale a Rusiei, relatează Interfax. Russian authorities are preparing for mass seizure of cryptocurrency