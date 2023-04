Maia Sandu convoacă Adunarea Națională „Moldova Europeană”

09:20

Prerogativele suplimentare oferite Serviciului de Informații și Securitate au menirea de a proteja interesele statului, inclusiv de a preveni situațiile când deputații părăsesc fracțiunile parlamentare pentru bani. O spune vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, potrivit căruia opoziția ar trebui să susțină extinderea competențelor SIS pentru că astfel vor fi contracarate situațiile...