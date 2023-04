Condiții mai bune pentru femeile ce beneficiază de consultații și investigații la Spitalul Raional Nisporeni

22:00

Orașul Nisporeni va găzdui sâmbătă, 8 aprilie 2023, RUNfromPLASTIC – o activitate de plogging, alergare ușoară sau drumeție combinată cu strângerea plasticului, practicată zilnic de peste o sută de milioane de oameni din zeci de țări. RUNfromPLASTIC la Nisporeni va avea loc pe unul dintre cele mai frumoase trasee de... The post Util și plăcut: Nisporenenii, invitați la o drumeție combinată cu strângerea plasticului appeared first on Portal de știri.