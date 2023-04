Rocadă la PSRM –  Igor Dodon revine la cârma partidului – Cine va conduce fracțiunea socialiștilor în Parlament

20:20

Chișinăul a prelungit autorizația de emisie a poluanților pentru „Uzina Metalurgică Moldovenească" până la 30 septembrie 2023, iar Tiraspolul s-a pus de acord de a micșora până la 66 USD/MWh, prețul energiei electrice pentru malul drept al Nistrului. Astfel, Energocom achiziționează circa 282 MWh/ lunar, ceea ce constituie peste 90% din necesarul de energie. Înțelegerea ... Slusari: Înțelegerea între Chișinău și Tiraspol denotă slabiciunea continuă a guvernării.