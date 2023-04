„Să spunem că suntem europeni”. Maia Sandu cheamă moldovenii în stradă pe 21 mai

09:00

Fondatorul unei întreprinderi a fost condamnat pentru evaziune fiscală, cu obligarea achitării sumei de aproape 9.000.000 lei. Urmare a unui dosar trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), administratorul unei întreprinderi în proces de lichidare urmează să achite aproape 9.000.000 lei în folosul statului pentru evaziune fiscală comisă în […]