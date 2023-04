Un polițist din Moldova, acuzat pentru luare de mită, a obținut câștig de cauză la CtEDO. Prejudiciile depășesc 8 000 de euro

17:15

Nu toate hotelurile din Chișinău permit cazarea vizitatorilor săi alături de câinii lor de companie. Totuși, mulțumită celor de la BringFido, am reușit a selecta o listă a hotelurilor din Capitală, a căror reguli nu discriminează micii noștri amici patrupezi. Unele dintre locațiile selectate presupun o taxă aparte pentru cazarea cățelușilor, iar altele sunt gratis. Сообщение Best of: lista hotelurilor din Chișinău în care te poți caza alături de prietenul tău patruped появились сначала на #diez.