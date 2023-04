Biroul Permanent a decis: Parlamentul se convoacă joi în ședința plenară. Lista subiectelor supuse examinării

18:10

Explozia puternică din această dimineață din Marsilia a transformat un bloc de locuințe într-un morman de nisip, spun cei care locuiesc în zonă. La scurt timp o a doua clădire s-a prăbușit, iar o a treia este grav avariată. 33 de clădiri din împrejurimi au fost evacuate. Alina Lopez, româncă stabilită în Marsillia, a povestit la Digi24 momentele de groază prin care a trecut după explozie, transmite Digi24.ro. „Cu o oră în urmă ajunsesem acasă, am fost în vizită la soacră, am mâncat, am lăsat fat...