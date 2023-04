Rusia: Doi polițiști, condamnați la 19 de închisoare după ce au dat foc comisariatului militar din Bakal. Bărbații sunt acuzați de terorism

20:00

Cântăreața ucraineană Tina Karol a venit la Chișinău pentru a susține un concert, pentru prima dată după începerea războiului din Ucraina. Înainte de concert, aceasta a vizitat studioul NM și a povestit cum s-a schimbat activitatea sa de creație în ultimul an, de ce a renunțat la cântecele în limba rusă și cum a devenit vocea imnului ucrainean. Mai multe detalii aflați în interviul Tinei Karol acordat corespondentului NM, Denis Borșevici.  The post VIDEO „Noi ne îndreptăm spre victorie”. Interviu NM cu interpreta ucraineană Tina Karol appeared first on NewsMaker.