Reforma justiției, deblocată? CSP a numit doi procurori șefi și cinci adjuncți la Procuraturile regionale

14:00

Membrii organizației de tineret a Partidului Socialiștilor (PSRM) din raionul Ocnița părăsesc formațiunea și se alătură „Mișcării pentru Popor”. Anunțul a fost făcut, pe 8 aprilie, de către unul din reprezentanții „Gărzii Tinere”, Alexandr Kușnir. Totodată, acesta a declarat că organizația susține partidul care va fi creat de deputații Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi, care […] The post PSRM: Organizația de tineret din Ocnița a anunțat că părăsește formațiunea: Am luat decizia să fim alături de deputatul nostru, Irina Lozovan appeared first on NewsMaker.