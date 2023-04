Consumatorii de curent electric de la nord ar putea achita cu 30 de bani mai puțin – 3,54 bani/kWh. 

10:00

Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Buna Vestire, cunoscută în popor și sub numele de Blagoveștenie. Sărbătoarea este marcată de calendarul creștin pe data de 7 aprilie a fiecărui an și este dedicată Maicii Domnului. Buna Vestire este prima sarbatoare confirmata în documente, dintre sarba­torile Maicii Domnului.