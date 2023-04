Încălcări la transportarea şi comercializarea peștelui viu, depistate de ANSA

13:40

În perioada 18-20 aprilie 2023, Institutul Cultural Român, prin Centrul Național al Cărții, organizează participarea României la Târgul de Carte de la Londra (London Book Fair), cu un stand propriu, un program de evenimente divers și un slogan care sintetizează spiritul acestei reveniri: „ROMANIA at LBF – Write Where We Belong!”. „Revenim la London Book Fair după o absență de trei ani, timp în care piața națională de carte a trecut prin două crize majore consecutive, cărora le-a supraviețuit cu...