Ion Ceban vrea un referendum în Chișinău: „300 mln pentru grădinițe și școli sau pe achitarea datoriilor de la Apă-Canal”

Lilian Chișca a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate (ANI). O hotărâre în acest sens a fost publicată pe site-ul instituției. Lilian Chișca, actual șef interimar al ANI, a obținut 102,75 de puncte la concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității. Contracandidatul său, Alexandru Stavinschi, a obținut 98 de […]