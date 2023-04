Postul vamal „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense

16:00

Floriile este o sărbătoarea creștină, care își își are rădăcinile din perioada precreștină. Sărbătoarea creștină marchează intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim, iar sărbătoarea precreștină simbolizează renașterea naturii. ”Duminica Floriilor nu are o dată fixă, fiind marcată tradițional în ultima duminică a Postului Mare, când se dă startul unei săptămâni în care se ține […] Articolul AUDIO / Natalia Grădinaru: Sărbătoarea Floriilor își are rădăcinile din perioada precreștină și simbolizează renașterea naturii apare prima dată în Vocea Basarabiei.