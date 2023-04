Ion Chicu: Reformarea justiției a eșuat pentru că s-a încercat a reforma prin metode banditești

07:50

NEXTA Horoscop – o zi reuşită. O să ne ocupăm şi de casă şi de familie şi-o să ne facem timp şi pentru sufletul nostru. BERBEC Invitaţiile curg să vă duceţi în vizită şi să plecaţi în plimbare prin ţară, pe afară. Vi se împlinesc, o să vedeţi, nişte aşteptări şi o să fie o zi […] The post Horoscop – pentru SĂGETĂTORI vin beneficii de la serviciu first appeared on NEXTA.