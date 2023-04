„Pace vouă”. Papa Francisc, mesaj de Paștele catolic despre ruși și ucraineni 

14:50

Cei doi avocați ai fondatorului Bismobil Kitchen susțin că informațiile polițiștilor că Mihail Șaran a evadat „folosind mașina avocatului său" este falsă. Potrivit acestora, automobilelor lor „nu a fost furate de către nimeni". În același timp, avocatul Alexandru Bot a declarat că Șaran nu a rămas la pronunțarea deciziei instanței de judecată „întrucât se simțea rău". El […]