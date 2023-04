Fondatorul Bismobil Kitchen Mihail Șaran, de negăsit: a fost dat în căutare internațională

12:30

În calitate de angajator de top din Republica Moldova, compania Moldcell este dedicată promovării unui loc de muncă incluziv și responsabil pentru toți angajații săi. Acest angajament include promovarea egalității de gen și abilitarea femeilor, ceea ce este crucial pentru construirea unui viitor mai puternic și mai durabil pentru societate. Compania are o echipă formată din 58% femei și 70% femei în poziții de conducere, reconfirmându-și angajamentul de a crea un mediu […]