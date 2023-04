Doi poștași din România riscă să ajungă după gratii: sunt acuzați că au furat bani din pensii 

12:20

Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei la Târgurile de Paște. Autoritățile menționează că târgurile vor fi inaugurate în fiecare sector al orașului, în perioada 8 – 24 aprilie, între orele 7:00-19:00. Primăria menționează că „ediția 2023 reunește producători locali care vor oferi produse specifice de Paști, savuroase bunătăţi tradiţionale, dar şi multe idei de […]