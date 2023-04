O femeie, atacata de o haita de caini in parcul Valea Morilor: „Am cazut in genunchi, mana un pic imi este inflamata”. Intre timp, autoritatile municipale sustin ca situatia cainilor fara stapan este sub control - VIDEO

O femeie, atacata de o haita de caini in parcul Valea Morilor: „Am cazut in genunchi, mana un pic imi este inflamata”. Intre timp, autoritatile municipale sustin ca situatia cainilor fara stapan este sub control - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md