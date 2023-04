(FOTO) Un Ford și o Toyota s-au tamponat violent la o intersecție din capitală

09:20

Militarii moldoveni vor participa la exercițiile multinaționale „Defender 23”. Acestea vor avea loc, în aprilie – în Europa, sub conducerea SUA. Un anunț în acest sens a fost făcut de secretarul de presă adjunct al Pentagonului, Sabrina Singh. „Acesta este un exercițiu anual, de aproape două luni, care se concentrează pe desfășurarea strategică a forțelor […] The post Militarii moldoveni vor participa în aprilie la un exercițiu, sub conducerea SUA appeared first on NewsMaker.