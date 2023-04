VIDEO Președintele Comitetului Dumei de Stat cere reintroducere pedepsei cu moartea după omorul propagandistului Vladlen Tatarski

20:30

În următoarele săptămâni, tariful la gaz ar putea fi micșorat. Declarația a fost făcută de către președintele consiliului de administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban, în cadrul ediției din 6 aprilie a emisiunii „Puterea a patra” de la N4. Vadim Ceban a menționat că există premise pentru ieftiniri. „Teoretic există. Cred că noi peste o săptămână, […] The post Se ieftinește gazul? Vadim Ceban: Există premise pentru micșorarea tarifului, am recuperat o parte din devierile financiare appeared first on NewsMaker.