Chișinăuienii sunt așteptați la târgurile de Paști

Meteorologii au emis avertizare cod galben de condiții complicate ale vremii. Începând cu noaptea zilei de astăzi și până pe 6 aprilie dimineața, pe arii extinse vor cădea precipitații puternice – 15-20 de litri pe metru pătrat, sub formă de ploaie și lapoviță, transformându-se în ninsoare mai mult în nordul... The post Avertizare cod galben de condiții complicate ale vremii appeared first on Portal de știri.