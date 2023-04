(doc, foto) Lista câștigătorilor și câștigătoarelor la Campionatul Moldovei la Lupte libere și Lupte feminine U17

16:00

În data de 12 aprilie, începând cu ora 15.00 la Mediacor se va desfășura vernisajul expoziției „Beyond X: A Visual Guide to the Queer Experience and Terminology”, organizată de către cei de la Bang Bang Moldova. Сообщение La Chișinău va avea loc o expoziție de ilustrații inspirate din experiențele persoanelor LGBTQ+ появились сначала на #diez.