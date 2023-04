„Cuverturi, perne și tărgi sanitare”. Moldova transmite un lot de ajutor umanitar în Turcia

20:20

Președinta Maia Sandu a avut, pe 6 aprilie, o întrevedere cu prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki. Șefa statului a apreciat relația foarte bună cu Polonia și sprijinul de care ne bucurăm în această perioadă complicată. „Anul trecut țara noastră a primit asistență financiară poloneză pentru a face față crizei energetice. De curând, guvernul polonez a donat […]