Mesajul părintelui Petru din Nisporeni, de Buna Vestire, sărbătoarea Maicii Domnului

13:50

Consiliul Superior al Magistraturii sesizează Curtea Constituțională, solicitând verificarea unor prevederi legale cu privire la mandatul membrului CSM, dar și a ședințelor Consiliului. O decizie în acest sens a fost aprobată la ședința de marți, care este prima după numirea de către Parlament a trei membri noi din rândul non-judecătorilor,... The post Noua componență a CSM sesizează Curtea Constituțională privind funcționarea Consiliului appeared first on Portal de știri.