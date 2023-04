„Am reușit să aducem gustul croasanților francezi în bucătăriile gospodinelor din Moldova” – Victor Gudima, client Microinvest

14:50

Weekendul se apropie cu pași repezi, iar noi suntem aici să te informăm despre cele mai importante evenimente ce vor avea loc. Începând de vineri și până duminică, ai la dispoziție o mulțime de activități interesante care te vor ține ocupat și îți vor oferi ocazia să te distrezi într-un mod inedit. АВТОБУС (Autobuzul) O tragicomedie care explorează tema lipsei de compasiune și a egoismului în societate, folosind un autobuz și pasagerii săi ca metaforă. În timp ce oamenii se confruntă […] The post Top 10 evenimente la care poți merge în acest weekend în Chișinău (7-9 aprilie) appeared first on NewsMaker.