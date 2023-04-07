​(VIDEO) SUTE DE ȘCOLI DIN MOLDOVA VOR PRIMI ECHIPAMENTE DE BIROU MODERNE

Infotag, 7 aprilie 2023 16:30

​(VIDEO) SUTE DE ȘCOLI DIN MOLDOVA VOR PRIMI ECHIPAMENTE DE BIROU MODERNE

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 30 minute
16:30
ÎN CHIŞINĂU VOR AVEA LOC EVENIMENTE COMEMORATIVE DEDICATE ÎMPLINIRII A 120 DE ANI DE LA POGROMULUI EVREIESC Infotag
ÎN CHIŞINĂU VOR AVEA LOC EVENIMENTE COMEMORATIVE DEDICATE ÎMPLINIRII A 120 DE ANI DE LA POGROMULUI EVREIESC
16:30
DE LUNI, ÎN MOLDOVA VA FI INTERZIS PESCUITUL Infotag
DE LUNI, ÎN MOLDOVA VA FI INTERZIS PESCUITUL
16:30
​(VIDEO) SUTE DE ȘCOLI DIN MOLDOVA VOR PRIMI ECHIPAMENTE DE BIROU MODERNE Infotag
​(VIDEO) SUTE DE ȘCOLI DIN MOLDOVA VOR PRIMI ECHIPAMENTE DE BIROU MODERNE
16:30
(VIDEO) MIHAIL ŞARAN, ACUZAT DE ÎNŞELĂCIUNE ÎN PROPORŢII DEOSEBIT DE MARI, A FUGIT ÎN TIMPUL UNEI PAUZE A ŞEDINŢEI DE JUDECATĂ Infotag
(VIDEO) MIHAIL ŞARAN, ACUZAT DE ÎNŞELĂCIUNE ÎN PROPORŢII DEOSEBIT DE MARI, A FUGIT ÎN TIMPUL UNEI PAUZE A ŞEDINŢEI DE JUDECATĂ
16:30
SONDAJ: PREȘEDINTELE ROMÂNIEI ESTE LIDER PRINTRE POLITICIENII STRĂINI ÎN RATINGUL ÎNCREDERII CETĂȚENILOR MOLDOVEI Infotag
SONDAJ: PREȘEDINTELE ROMÂNIEI ESTE LIDER PRINTRE POLITICIENII STRĂINI ÎN RATINGUL ÎNCREDERII CETĂȚENILOR MOLDOVEI
Acum 4 ore
14:00
ȘCOALA PROFESIONALĂ DIN ORHEI A FOST RENOVATĂ CU ASISTENȚA JAPONIEI Infotag
ȘCOALA PROFESIONALĂ DIN ORHEI A FOST RENOVATĂ CU ASISTENȚA JAPONIEI
13:30
LA CHIȘINĂU A FOST INAUGURATĂ EXPOZIȚIA DE AFIŞ POLONEZ Infotag
LA CHIȘINĂU A FOST INAUGURATĂ EXPOZIȚIA DE AFIŞ POLONEZ
13:30
BANCA MONDIALĂ SE AȘTEAPTĂ ÎN 2023 LA O CREŞTERE DE 1,8% A PIB-ULUI ÎN MOLDOVA ȘI LA O INFLAŢIE ÎN LIMITELE A 14,1% Infotag
BANCA MONDIALĂ SE AȘTEAPTĂ ÎN 2023 LA O CREŞTERE DE 1,8% A PIB-ULUI ÎN MOLDOVA ȘI LA O INFLAŢIE ÎN LIMITELE A 14,1%
13:30
COOPERAREA DINTRE MOLDOVA ȘI GRECIA VA PERMITE UTILIZAREA DEPOZITELOR DE GAZE DIN UCRAINA PENTRU A LE FURNIZA EUROPEI CENTRALE Infotag
COOPERAREA DINTRE MOLDOVA ȘI GRECIA VA PERMITE UTILIZAREA DEPOZITELOR DE GAZE DIN UCRAINA PENTRU A LE FURNIZA EUROPEI CENTRALE
13:30
AMBASADORUL RUS OLEG VASNEŢOV LE PROPUNE MOSCOVEI ȘI CHIȘINĂULUI CA, ÎN SCOPUL COOPERĂRII, „SĂ DISCUTE, DAR NU SĂ POLEMIZEZE” Infotag
AMBASADORUL RUS OLEG VASNEŢOV LE PROPUNE MOSCOVEI ȘI CHIȘINĂULUI CA, ÎN SCOPUL COOPERĂRII, „SĂ DISCUTE, DAR NU SĂ POLEMIZEZE”
Acum 6 ore
12:00
Armata israeliană anunţă că desfăşoară lovituri în Liban şi Fâşia Gaza Infotag
Armata israeliană anunţă că desfăşoară lovituri în Liban şi Fâşia Gaza
12:00
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a sosit în Turcia Infotag
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a sosit în Turcia
Acum 24 ore
17:00
REPREZENTANȚII CENTRULUI MEDIACOR VOR STABILI O COLABORARE CU EXPERȚI JAPONEZI Infotag
REPREZENTANȚII CENTRULUI MEDIACOR VOR STABILI O COLABORARE CU EXPERȚI JAPONEZI
17:00
COMPANIA AERIANĂ POLONEZĂ LOT VA SUPLIMENTA NUMĂRUL DE ZBORURI DIN VARŞOVIA LA CHIȘINĂU PÂNĂ LA 13 PE SĂPTĂMÂNĂ Infotag
COMPANIA AERIANĂ POLONEZĂ LOT VA SUPLIMENTA NUMĂRUL DE ZBORURI DIN VARŞOVIA LA CHIȘINĂU PÂNĂ LA 13 PE SĂPTĂMÂNĂ
17:00
FĂRĂ STANDARDE DE EVALUARE, PRIVATIZAREA VA FI PĂGUBOASĂ PENTRU BUGETUL DE STAT. EXEMPLUL COMPANIEI AIR MOLDOVA Infotag
FĂRĂ STANDARDE DE EVALUARE, PRIVATIZAREA VA FI PĂGUBOASĂ PENTRU BUGETUL DE STAT. EXEMPLUL COMPANIEI AIR MOLDOVA
17:00
MOLDOVATRANSGAZ: CEA MAI PROFITABILĂ VARIANTĂ PENTRU MOLDOVA ESTE DEPOZITAREA ȘI TRANSPORTAREA GAZULUI DIN UCRAINA Infotag
MOLDOVATRANSGAZ: CEA MAI PROFITABILĂ VARIANTĂ PENTRU MOLDOVA ESTE DEPOZITAREA ȘI TRANSPORTAREA GAZULUI DIN UCRAINA
17:00
(VIDEO) ​PREMIERUL POLONIEI CONSIDERĂ CĂ UN ATAC AL RUSIEI ÎMPOTRIVA MOLDOVEI ESTE PUŢIN PROBABIL Infotag
(VIDEO) ​PREMIERUL POLONIEI CONSIDERĂ CĂ UN ATAC AL RUSIEI ÎMPOTRIVA MOLDOVEI ESTE PUŢIN PROBABIL
17:00
(VIDEO) MOLDOVA ȘI POLONIA VOR COOPERA ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII CIBERNETICE Infotag
(VIDEO) MOLDOVA ȘI POLONIA VOR COOPERA ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII CIBERNETICE
Ieri
15:30
CU FINCOMBANK ȘI VISA ACHITĂ CUMPĂRĂTURILE ȘI CÂȘTIGĂ O CĂLĂTORIE ÎMPREUNĂ CU FAMILIA ÎN PARCUL DE DISTRACȚII LEGOLAND DIN DANEMARCA! Infotag
CU FINCOMBANK ȘI VISA ACHITĂ CUMPĂRĂTURILE ȘI CÂȘTIGĂ O CĂLĂTORIE ÎMPREUNĂ CU FAMILIA ÎN PARCUL DE DISTRACȚII LEGOLAND DIN DANEMARCA!
13:30
(VIDEO) SALVATORII AU DEBLOCAT DIN ZĂPADĂ UN AUTOBUZ ŞCOLAR, ÎN NORDUL MOLDOVEI Infotag
(VIDEO) SALVATORII AU DEBLOCAT DIN ZĂPADĂ UN AUTOBUZ ŞCOLAR, ÎN NORDUL MOLDOVEI
13:30
(VIDEO) ​BANCA MONDIALĂ VA ALOCA 50 MILIOANE USD PENTRU DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI DIN MOLDOVA Infotag
(VIDEO) ​BANCA MONDIALĂ VA ALOCA 50 MILIOANE USD PENTRU DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI DIN MOLDOVA
11:30
Fragmentarea geopolitică sporeşte riscurile la adresa stabilităţii financiare (FMI) Infotag
Fragmentarea geopolitică sporeşte riscurile la adresa stabilităţii financiare (FMI)
11:30
Investitorii la Samsung se pregătesc pentru cel mai slab profit din ultimii 14 ani Infotag
Investitorii la Samsung se pregătesc pentru cel mai slab profit din ultimii 14 ani
11:00
​VICTORIABANK: SALUTĂ PRIMĂVARA ȘI TRĂIEȘTE-ȚI VIAȚA DIN PLIN! Infotag
​VICTORIABANK: SALUTĂ PRIMĂVARA ȘI TRĂIEȘTE-ȚI VIAȚA DIN PLIN!
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
PRIM-MINISTRUL POLONIEI I-A ÎNDEMNAT LA O MAI STRÂNSĂ COOPERARE PE ANTREPRENORII MOLDOVENI ȘI POLONEZI Infotag
PRIM-MINISTRUL POLONIEI I-A ÎNDEMNAT LA O MAI STRÂNSĂ COOPERARE PE ANTREPRENORII MOLDOVENI ȘI POLONEZI
14:00
VLADIMIR BOLEA: UN SFERT DIN PIB-UL MOLDOVEI ESTE ASIGURAT DE AGRICULTURĂ, DAR ACEASTA NU ESTE LIMITA - EXISTĂ POTENȚIAL ȘI ESTE NECESARĂ O CREȘTERE Infotag
VLADIMIR BOLEA: UN SFERT DIN PIB-UL MOLDOVEI ESTE ASIGURAT DE AGRICULTURĂ, DAR ACEASTA NU ESTE LIMITA - EXISTĂ POTENȚIAL ȘI ESTE NECESARĂ O CREȘTERE
13:30
(VIDEO) POLIȚIA DE FRONTIERĂ ÎI ATENȚIONEAZĂ PE ȘOFERI DESPRE ZĂPADA CĂZUTĂ MIERCURI SEARA ÎN NORDUL MOLDOVEI Infotag
(VIDEO) POLIȚIA DE FRONTIERĂ ÎI ATENȚIONEAZĂ PE ȘOFERI DESPRE ZĂPADA CĂZUTĂ MIERCURI SEARA ÎN NORDUL MOLDOVEI
13:30
CONSILIUL ENERGETIC UE-SUA A CONFIRMAT SPRIJINUL PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ A UCRAINEI ȘI MOLDOVEI Infotag
CONSILIUL ENERGETIC UE-SUA A CONFIRMAT SPRIJINUL PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ A UCRAINEI ȘI MOLDOVEI
12:30
Joe Biden nu va asista la încoronarea lui Charles al III-lea Infotag
Joe Biden nu va asista la încoronarea lui Charles al III-lea
12:30
ONU: Marea Britanie a blocat difuzarea pe internet a reuniunii rusești privind Ucraina Infotag
ONU: Marea Britanie a blocat difuzarea pe internet a reuniunii rusești privind Ucraina
4 aprilie 2023
15:30
(VIDEO) GUVERNUL A RESPINS DIN NOU INIȚIAȚIVA OPOZIȚIEI DE PRELUNGIRE A ACTIVITĂȚII PE BAZA PATENTEI PÂNĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI 2025 Infotag
(VIDEO) GUVERNUL A RESPINS DIN NOU INIȚIAȚIVA OPOZIȚIEI DE PRELUNGIRE A ACTIVITĂȚII PE BAZA PATENTEI PÂNĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI 2025
15:00
​EXPERIENȚA #YOUNG TRANSFORMATION SAU CUM A DECURS CEA DE-A II-A EDIȚIE A PROGRAMULUI WOW DE INTERNSHIP LA MAIB Infotag
​EXPERIENȚA #YOUNG TRANSFORMATION SAU CUM A DECURS CEA DE-A II-A EDIȚIE A PROGRAMULUI WOW DE INTERNSHIP LA MAIB
14:00
GUVERNUL INTENȚIONEAZĂ SĂ ELIMINE „PRACTICILE NECINSTITE” DIN ZONELE ECONOMICE LIBERE Infotag
GUVERNUL INTENȚIONEAZĂ SĂ ELIMINE „PRACTICILE NECINSTITE” DIN ZONELE ECONOMICE LIBERE
12:30
MARK BOWMAN: BERD ÎNCURAJEAZĂ MOLDOVA SĂ INVESTEASCĂ ÎN PRODUCEREA ENERGIEI REGENERABILE Infotag
MARK BOWMAN: BERD ÎNCURAJEAZĂ MOLDOVA SĂ INVESTEASCĂ ÎN PRODUCEREA ENERGIEI REGENERABILE
12:30
China promite că îşi va 'apăra ferm suveranitatea', înaintea întâlnirii Tsai-McCarthy Infotag
China promite că îşi va 'apăra ferm suveranitatea', înaintea întâlnirii Tsai-McCarthy
12:30
Pro-rușii susținători ai invaziei lui Putin au obținut un scor istoric în alegerile din Bulgaria Infotag
Pro-rușii susținători ai invaziei lui Putin au obținut un scor istoric în alegerile din Bulgaria
3 aprilie 2023
16:30
CNOS I-A PREZENTAT PE PARTICIPANȚII JOCURILE EUROPENE - 2023 Infotag
CNOS I-A PREZENTAT PE PARTICIPANȚII JOCURILE EUROPENE - 2023
16:30
(VIDEO) CANCELARUL GERMAN ȘI PRESEDINTELE ROMÂNIEI AU DISCUTAT POSIBILITĂȚIILE DE MAJORARE A SPRIJINULUI PENTRU UCRAINA ȘI MOLDOVA Infotag
(VIDEO) CANCELARUL GERMAN ȘI PRESEDINTELE ROMÂNIEI AU DISCUTAT POSIBILITĂȚIILE DE MAJORARE A SPRIJINULUI PENTRU UCRAINA ȘI MOLDOVA
16:00
MAIB A ÎMPĂRTĂȘIT DIN EXPERIENȚA DE DIGITALIZARE ÎN BANKING LA CONFERINȚA DIGITAL TRANSFORMATION FOR FINANCIAL INSTITUTIONS 2023 Infotag
MAIB A ÎMPĂRTĂȘIT DIN EXPERIENȚA DE DIGITALIZARE ÎN BANKING LA CONFERINȚA DIGITAL TRANSFORMATION FOR FINANCIAL INSTITUTIONS 2023
16:00
UN ȘOFER A DECEDAT ÎNTR-UN ACCIDENT CARE S-A PRODUS NOAPTEA TRECUTĂ ÎN LA CHIȘINĂU Infotag
UN ȘOFER A DECEDAT ÎNTR-UN ACCIDENT CARE S-A PRODUS NOAPTEA TRECUTĂ ÎN LA CHIȘINĂU
16:00
LA CHIȘINĂU A ÎNCEPUT SĂPTĂMÂNĂ CULTURII ROME Infotag
LA CHIȘINĂU A ÎNCEPUT SĂPTĂMÂNĂ CULTURII ROME
16:00
ÎN DOSARUL „FURTULUI BANCAR” AU MAI FOST ARESTATE BUNURI ÎN VALOARE DE 1 MILIARDE DE LEI Infotag
ÎN DOSARUL „FURTULUI BANCAR” AU MAI FOST ARESTATE BUNURI ÎN VALOARE DE 1 MILIARDE DE LEI
16:00
(VIDEO) PREȘEDINTELE A ÎNDEMNAT LA UTILIZAREA OPTIMĂ A AEROPORTULUI CHIȘINĂU Infotag
(VIDEO) PREȘEDINTELE A ÎNDEMNAT LA UTILIZAREA OPTIMĂ A AEROPORTULUI CHIȘINĂU
16:00
SONDAJ: ÎN CAZ DE ALEGERI ANTICIPATE, ÎN PARLAMENT POT ACCEDE PATRU FORMAŢIUNI Infotag
SONDAJ: ÎN CAZ DE ALEGERI ANTICIPATE, ÎN PARLAMENT POT ACCEDE PATRU FORMAŢIUNI
12:00
Haga: Începe procesul în care Hashim Thaçi, fost preşedinte al Kosovo, este judecat pentru crime de război Infotag
Haga: Începe procesul în care Hashim Thaçi, fost preşedinte al Kosovo, este judecat pentru crime de război
12:00
Volodimir Zelenski va efectua miercuri o vizită oficială în Polonia Infotag
Volodimir Zelenski va efectua miercuri o vizită oficială în Polonia
12:00
MOLDOVA A EXPORTAT ÎN 2022 10,4 MILIOANE DECALITRI DE VIN ȘI BĂUTURI ALCOOLICE, CEEA CE ESTE CU 14% MAI PUŢIN DECÂT ÎN 2021 - ELIZAVETA BREAHNĂ Infotag
MOLDOVA A EXPORTAT ÎN 2022 10,4 MILIOANE DECALITRI DE VIN ȘI BĂUTURI ALCOOLICE, CEEA CE ESTE CU 14% MAI PUŢIN DECÂT ÎN 2021 - ELIZAVETA BREAHNĂ
12:00
(VIDEO) POTENȚIALUL CREȘTERII ECONOMICE A MOLDOVEI ÎN 2023 VA FI DE 2%, CU O INFLAȚIE DE 14% - MINISTRUL FINANȚELOR, VERONICA SIREŢEANU Infotag
(VIDEO) POTENȚIALUL CREȘTERII ECONOMICE A MOLDOVEI ÎN 2023 VA FI DE 2%, CU O INFLAȚIE DE 14% - MINISTRUL FINANȚELOR, VERONICA SIREŢEANU
31 martie 2023
16:00
POLIȚIA RUTIERĂ A ÎNREGISTRAT SĂPTĂMÂNA ACEASTA NOUĂ ÎNCERCĂRI DE MITUIRE A INSPECTORILOR Infotag
POLIȚIA RUTIERĂ A ÎNREGISTRAT SĂPTĂMÂNA ACEASTA NOUĂ ÎNCERCĂRI DE MITUIRE A INSPECTORILOR
16:00
VÂNZAREA DE ȚIGĂRI CĂTRE CONSUMATORI LA UN PREŢ SUB 35 LEI ESTE INTERZISĂ ÎN MOLDOVA DIN 1 APRILIE Infotag
VÂNZAREA DE ȚIGĂRI CĂTRE CONSUMATORI LA UN PREŢ SUB 35 LEI ESTE INTERZISĂ ÎN MOLDOVA DIN 1 APRILIE
Mai multe ştiri
©2004—2023 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.