VIDEO/ Știrile zilei prezentate de Sandu Scobioala 07.04.2023

20:20

UPDATE Mihailo Podolyak, principalul consilier al președintelui Volodimr Zelenski, a exclus discuții de pace cu Moscova până când forțele ruse nu vor părăsi toată Ucraina, inclusiv Crimeea ocupată de ruși, scrie The Guardian. About basics. The basis for real negotiations with RF is the complete withdrawal of Russian armed groups beyond the internationally recognized borders […] Articolul Război în Ucraina, ziua 407. Podolyak exclude discuții de pace cu Moscova până când forțele ruse nu vor părăsi toată Ucraina, inclusiv Crimeea apare prima dată în Vocea Basarabiei.