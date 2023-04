120 de ani de la pogromul evreiesc din Chișinău. Fotografii și documente de arhivă

09:10

Există riscul ca decizia Comisiei pentru Situații Excepționale privind suspendarea demisiilor judecătorilor Curții Supreme de Justiție să nu fie aplicată. O spune președintele Centrului de Resurse Juridice, Ilie Chirtoacă. Potrivit juristului, deși teoretic, în stare de urgență este obligatorie funcționalitatea instituțiilor statului, practic, devine aproape imposibil de a-i determina pe...