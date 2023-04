Preşedintele României, Klaus Iohannis, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Se va discuta și despre situația din R. Moldova

11:20

Trenul cu ruta Chişinău – Bucureşti este blocat la graniţa cu România. Întârzierea este de 360 de minute, scrie presa din România. Trenul IRN 401 de la Chişinău are întârzieri de 6 ore, potrivit antena3.ro. Acesta este blocat la graniţa cu România din cauza zăpezii. Câteva minute de întârziere sunt şi pentru trenurile ce vin […]