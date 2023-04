„Mi-am făcut munca corect”. Reacțiile persoanelor pe care Spînu le vrea afară din sistem 

10:00

Trei polițiști din Bender sunt cercetați pentru facilitarea intrării ilegale în Moldova a cetățenilor din Ucraina, în schimbul a 4000-5000 de dolari per persoană. Potrivit Procuraturii Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), începând din octombrie 2022 infractorii preluau bărbații ucraineni de la frontieră pe segmentul regiunii transnistrene, urmare a recrutării lor prealabile de către alți […]