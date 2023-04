Horoscop zilnic, 7 aprilie 2023. Gemenii trebuie să profite de această zi

11:50

Uleiul de ricin este un lichid galbui extras din semintele de ricin. Cu efecte miraculoase asupra organismului uman are proprietati antiinflamatorii si este antioxidant. Este folosit de secole in scopuri terapeutice. Se considera ca cele mai multe dintre beneficiile uleiului de ricin provin ca urmare a concentratiei sale de acizi grasi nesaturati. Desi are un […]