NM Espresso: despre reducerea tarifului la gaze, lichidarea raioanelor din Moldova și despre «atacurile» asupra lui Spânu

08:30

29 de drumuri naționale din România au fost închise, complet sau pe tronsoane, din cauza vremii. Mai mult de 400 de persoane au avut nevoie de ajutorul pompierilor. Acestea au rămas în autovehiculele blocate în drumurile înzăpezite. În Botoșani și Iași, care se află sub cod roșu, circulația este interzisă pe toate drumurile, iar copiii […] The post România: drumurile din Botoșani și Iași, închise din cauza zăpezii. Elevii nu merg la școală appeared first on NewsMaker.