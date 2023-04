Andrei Spînu acuză oamenii din servicii și justiție de fabricarea unui dosar la comandă – Care a fost reacția celor vizați

16:40

Cei doi bărbați, angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, descarcerați de salvatori din mașina de marca Toyota Corolla, în urma accidentului grav produs duminică, 2 aprilie, pe șoseaua Muncești, sunt în prezent „fixați la pat”. Despre asta anunță șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, notează realitatea.md Viorel Cernăuțeanu nu a putut preciza dacă cei doi ... Cernăuțeanu despre polițiștii care s-au tamponat în troleibuz – Vom stabili dacă au fost sub influența alcoolului – La moment sunt fixați la pat The post Cernăuțeanu despre polițiștii care s-au tamponat în troleibuz – Vom stabili dacă au fost sub influența alcoolului – La moment sunt fixați la pat appeared first on Politik.