MAEIE răspunde Mariei Zaharova: În Republica Moldova există opoziție adevărată

20:20

Președinta Maia Sandu a comentat plecarea deputaților Alexandr Nesterovschi, Irina Lozovan, dar și a unor aleși aleși locali din Partidul Socialiștilor (PSRM) și alăturarea acestora la „Mișcarea pentru Popor". Șefa statului a spus că aceste transferuri politice seamănă mai mult a acte de corupere decât a democație. „În istoria Republicii Moldova am văzut mai multe […]